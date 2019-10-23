الحكومة عن موجة الأمطار: "ممكن تتكرر تاني في أكتر من مكان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، استعراض خلاله أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أمس الثلاثاء.

وأكد المجلس، خلال الاجتماع، أنه موجة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد أمس، من الممكن أن تتكرر في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيئ، تعرضت له كثير من دول البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعرضت مدن القاهرة الكبرى أمس الثلاثاء، لموجة شديدة من الأمطار التي وصلت حد السيول في عدد من المناطق بالقاهرة ونها مصر الجديدة ومدينة نصر الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الاختناقات المرورية على كافة المحاور.

Advertisements

أقرأ أيضا ...

شدتها 35 ملليمترًا.. التنبؤ بالفيضان يحذر من السيول بعدة مناطق

شبورة وأمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس