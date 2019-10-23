ضبط سكرتير بمدرسة يدير ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بسوهاج بدون ترخيص. كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام أحد الأشخاص سكرتير بإحدى المدارس -مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار فيها متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 4 طبنجات -2 فرد محلي – 4 خزائن طبنجات - 50 طلقة مختلفة الأعيرة- أدوات وأجزاء التصنيع، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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