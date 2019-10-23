الداخلية: ضبط زوجين بحوزتهما 2 كيلو هيروين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامي وزوجته، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً "مخدر الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، بضبط المذكوران حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما (8 اسطوانات لمخدر "الهيروين" وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر بلغ وزنهم 2,100 اثنان كيلو ومائة جرام – سيارة – مبلغ مالي قدره 262,000 مائتان واثنان وستون ألف جنيه – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول-ميزان).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.