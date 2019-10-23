القبض على عاطل لسرقة أموال من داخل شقة ربة منزل في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لقيامه بسرقة محتويات وأموال شقة ربة منزل، في مصر الجديدة.

تبلغ للمقدم مجدي عرفة، رئيس مباحث مصر الجديدة، من فتحية ربة منزل باكتشافها سرقة إكسسوارات حريمي، أنتيكات عبارة عن 3 عقد من الأحجار الكريمة، منبه نحاسي، طفاية فضة، طفاية نحاس، حامل حلوى فضة، و46 عملة معدنية قديمة مبلغ مالي 15 ألف جنيه، وهاتف محمول من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين أن الشقة كائنة بالطابق الأول فوق الأرضي ووجود آثار عنف بنافذة الشرفة وبعثرة بمحتويات الشقة.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، لكشف غموض الواقعة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها محمد عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد محمد حجازي ومصطفى قاسم وأحمد التهامي، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم وبمواجهته أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول من الشرفة تم بإرشاده بمسكنه ضبط ما يلي 3 عقد حريمي من الأحجار الكريمة، منبه نحاسي , طفاية فضة , طفاية نحاس , حامل حلوى فضة، 46 عملة معدنية قديمة، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد هاني الأعصر، مأمور قسم مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.