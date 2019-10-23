وفد من النيابة العامة يفتش على أوضاع المحبوسين بسجن طرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كلف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال برفقة متخصصين إلى منطقة سجون طرة؛ للتفتيش عليها، والتقى الفريق 35 محبوسًا على ذمة قضايا مختلفة.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الأربعاء، أن الوفد استمع إلى المحبوسين للوقوف على حالاتهم المعيشية داخل السجن وتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض، وتأكد المتخصصون من جاهزية مستشفى ليمان طرة وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها؛ لاستقبال المرضى في الظروف العادية أو الطارئة.

كما تحقق فريق النيابة العامة، من غرف إعداد الطعام وحصول القائمين عليها على الشهادات الصحية اللازمة، وتأكد من الأطعمة وتنوعها وجودتها، كما حضر الفريق جانبًا من درس ديني من موفد من الأزهر الشريف ألقاه بمكتبة من مكتبات تلك السجون على مجموعة من المحبوسين فيها.