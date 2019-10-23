القبض على أمين عهدة استولى على141 ألف جنيه من أموال الدولة بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على أمين عهدة استولى على141 ألف جنية من أموال الدولة بالمقطم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفادة ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام "ع س"، 29 سنة، المدير المسئول بمجمع استهلاكي بحي الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بالاستيلاء على المال العام أبان عمله كأمين العهدة بشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية وذلك من خلال اختلاس كمية من البضائع عهدته بقصد إعادة طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم تشكيل لجنة من شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية اسفرت عن قيام المتهم باختلاس بضائع خلال الفترة من 30/12/2018م، حتي 15/7/2019م تقدر قيمتها بـ 141 ألف جنيها و تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بمقر شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية الكائن ميدان الاوبرا ـ دائرة قسم شرطة عابدين وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق