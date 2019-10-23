أخبار مصر | "الآثار" توضح سبب ظهور اللون الأبيض على واجهة قصر البارون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" توضح سبب ظهور اللون الأبيض على واجهة قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، أن اللون الأبيض على واجهة قصر البارون عبارة عن مياه محملة بالأسمنت الأبيض المخلوط ببودر الرخام والمستخدمة كمونة لتقفيل عراميس البلاط الرخامي والفسيفساء الأثري الذي يتم إعادة تركيبه بعد ترميمه في مكانه الأصلي بسطح القصر، موضحًا أن هذه المرحلة تتطلب غلق وتقفيل العراميس بمونة من الأسمنت الأبيض مضافًا إليها مواد مانعة للماء water repellent وبودرة الرخام.

جاء ذلك ردًا على الصور التي تم تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي أمس وتُظهر وجود لون أبيض على الواجهة رقم (4) بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة.

وأشار، إلى أن هطول الأمطار بشدة أمس الثلاثاء 22 أكتوبر أدى لتراكم المياه علي سطح القصر وكانت مرحلة تقفيل العراميس جارية ولم تمر عليها المدة الزمنية اللازمة لتًصلب المونة، مما أدى إلى اختلاط مياه الأمطار بالمونة التي لا تزال في مرحلة التشغيل ولذلك تم نزح مياه الأمطار من خلال خراطيم ألقت بالمياة خارج واجهة المبنى رقم (4) والتى تعتبر أقل الواجهات المزخرفة.

وحدث تناثر لبعض المياة المحملة بالأسمنت الأبيض المخلوط ببودرة الرخام على الواجهة، مؤكدًا أنه تم ذلك لتفادي حدوث أي انسداد لمواسير صرف مياة المطر المدفونة بحوائط الواجهة والمنشأة لهذا الغرض وتفاديًا لتكسير هذه المواسير وما يعلوها من عناصر أثرية تم الانتهاء من ترميمها.

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وأكد العميد هشام سمير، أنه تم بالفعل إزالة ما شاب هذه الواجهة بسهولة نظراً لأن الواجهة جيدة العزل وبذلك تم الحفاظ على الواجهة ومسارات صرف المطر.

يذكر أن وزارة الآثار كانت قد أعلنت في بيان سابق لها أن أعمال ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة على وشك الانتهاء، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري، وأعمال الترميم تجري على قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به، وتبلغ تكلفة أعمال المشروع 100 مليون جنية مصري.

والقصر مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وقد تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، ويقع في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وتحديدًا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.