أخبار مصر | سيلفيا نبيل تطالب بمحاسبة المسئولين عن أزمة الأمطار ووضع خطة

وأوضحت سيلفيا نبيل أن أزمة الأمطار كشفت عن عدة نقاط هي:١- عدم وجود خطة واضحة للتصدي للأزمات المحتملة حيث إن الطقس السيئ كان متوقعًا٢- عدم جاهزية البنية التحتية للمناطق المذكورة وغيرها للتعامل مع ظروف الطقس المختلفة، آخذين في الاعتبار أن طبيعة هذه المناطق بها الكثير من المنحدرات والمرتفعات تتسبب في تجمع مياة الأمطار بالمنحدرات بشكل أكبر من الطبيعي٣- الحركية المرورية في الوضع الطبيعي لهذه المناطق تعاني من اختناق مروري في أوقات الذروة بشكل مبالغ به، وهو الأمر الذي لم يتصد له أحد، بل ونجد أن الأحياء تصرح ببناء عمائر أكبر ستضغط على البنية التحتية والشبكة المرورية بشكل أكبر٤- عدم اتخاذ أي قرارات استباقية أو صدور أي بيانات تحذيرية تساعد في تخفيف أثر هذه الأزمة المذكورة

وأوضحت سيلفيا نبيل في طلبها أن النقاط السابقة ترتب عليها شلل مروري امتد إلى أكثر من ٧ ساعات على الأقل تضرر منه المواطنين بشكل يؤثر على صحتهم البدنية والنفسية، خاصة الأطفال "الرضع وتلاميذ المدارس" وكبار السن، بالإضافة إلى استحالة وصول أي خدمات صحية لأي مواطن وهو ما يعرض المواطنون للخطر، وتكبد المناطق الصناعية والتجارية خسائر كبيرة، إلى جانب دخول مياة الأمطار بصالة ٢ بمطار القاهرة الدولي.