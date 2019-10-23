أخبار مصر | تجديد تعيين محمد الطيب مساعدا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية

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أصدر د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتجديد تعيين د. محمد محمود ناصر الطيب ناصر مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية.

ومن الجدير بالذكر أن محمد الطيب حصل على درجة الدكتوراه في علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وشغل العديد من المناصب، منها: المدير التنفيذي للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وأمين اللجنة المشكلة بالوزارة المعنية بتطوير البنية التحتية بالجامعات المصرية، وتعميم الاختبارات الإلكترونية والقائم بأعمال أمين عام مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، كما شغل الطيب عضوية عدة لجان فنية منها (اللجنة العليا للمشروعات القومية بالوزارة، واللجنة المعنية بملف التعليم الفني والتدريب المهني بوزارة التعليم العالي، واللجنة المقررة لدراسة مقترح النماذج الاستثمارية لإنشاء جامعات أهلية بالأراضي المملوكة للجامعات الحكومية المصرية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب اليونسكو للعلوم في الدول العربية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الإفريقي)، هذا فضلًا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية، وورش العمل حول التعليم العالي والبحث العلمي.

