أخبار مصر | وفد ميناء بارى الإيطالي يزور دمياط للتعاون في تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال

وحضر اللقاء ممثلو المجتمع المينائي وعدد من التوكيلات والشركات العاملة بالميناء.

تفاصيل الزيارة:

في بداية اللقاء أوضح عوض أن مجال تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال يأتي متفقا مع الجهود التي تبذلها وزارة النقل لتحويل الموانئ المصرية الى موانئ خضراء للأثر الإيجابي على البيئة المحيطة وهي السياسة التي ينتهجها ميناء دمياط.

ثم قدم عرضا توضيحيا اشتمل على أبرز مميزات ميناء دمياط من موقع متميز على طريق خط الملاحة العالمية وقربه من مناطق الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز والبترول بالبحر المتوسط والخدمات التي يقدمها للمجتمع الملاحي والتطوير المستمر لتلك الخدمات ومحطاته المختلفة والمشروعات القائمة والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة.

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وأعقب ذلك جولة ميدانية اصطحب خلالها رئيس ميناء دمياط الوفد الإيطالي للتعرف على المرافق المختلفة داخل الميناء، واختتمت بزيارة لمحطة إسالة الغاز بالميناء للتعرف على إمكاناتها وخطط تطويرها من القائمين عليها.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الزيارة جاءت بعد انعقاد المنتدى الثاني للحوار المصرى الإيطالي والذي نظمه قطاع النقل البحري والسفارة الإيطالية بالقاهرة.

وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاهتمام والتطوير المستمر لمنظومة النقل البحري وفي ضوء استراتيجية مصر للتحول إلى مركز عالمي للطاقة والخدمات اللوجيستية.