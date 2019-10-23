أخبار مصر | أول تحرك من مجلس الوزراء لحل مشكلة السيول والأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من مجلس الوزراء لحل مشكلة السيول والأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم على إسناد عمليات الحماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات "المنيا، وأسيوط، وقنا" الى الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للحماية من أخطار السيول التي تستهدف عدداً من المحافظات المُعرّضة للسيول.
وبناء على ذلك سيتم إسناد تنفيذ عملية حماية قرى زاوية الجدامي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا من أخطار السيول، بالإضافة إلى تنفيذ عملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ) بمحافظة أسيوط من هذه الأخطار، فضلاً عن إنشاء بُحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي؛ لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا من أخطارها.