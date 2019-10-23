أخبار مصر | أول تحرك من مجلس الوزراء لحل مشكلة السيول والأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من مجلس الوزراء لحل مشكلة السيول والأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم على إسناد عمليات الحماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات "المنيا، وأسيوط، وقنا" الى الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للحماية من أخطار السيول التي تستهدف عدداً من المحافظات المُعرّضة للسيول.