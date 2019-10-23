أخبار مصر | برلمانية: كلمة "السيسي" بمؤتمر سوتشي عكست حرص مصر على تعزيز التنمية بأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: كلمة "السيسي" بمؤتمر سوتشي عكست حرص مصر على تعزيز التنمية بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية في القمة الأفريقية الروسية بمدينة سوتشي الروسية، مؤكدة أنها عكست حرص الدولة المصرية على تعزيز قدرات وإمكانات الدول الأفريقية ودعم الشراكة مع روسيا في سبيل تحقيق هذا الغرض.

وأشارت شادية إلى أن المنتدى الاقتصادي الروسي المنعقد حاليا يتيح الفرصة أمام الاستثمار والتجارة مع أفريقيا، ويسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الأفريقية، كما يدعم التعاون الاقتصادي مع الدولة الروسية، مُطالبة ببحث فرص حقيقية لجميع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الروسية للتعاون والاستثمار في أفريقيا، لما له من عوائد إيجابية على الجميع.

ولفتت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس حرص مصر الكامل على التنسيق الكامل مع الجانب الروسي لإنجاح القمة الأفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادي فى ضوء المشاركة الكبيرة من الدول الأفريقية.