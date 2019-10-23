أخبار مصر | "رضوان": لقاء "السيسي وبوتين" بمنتدى "روسيا-إفريقيا" لتعزيز قدرات دول القارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رضوان": لقاء "السيسي وبوتين" بمنتدى "روسيا-إفريقيا" لتعزيز قدرات دول القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي حرص على حضور منتدى "روسيا - أفريقيا" الاقتصادى في مدينة سوتشي بدولة روسيا الاتحادية، والمشاركة برؤية مصر التي تقدمت بها إبان ترأسها للاتحاد في فبراير مطلع هذا العام.

وأوضح رضوان، أن لقاء "السيسي" بالرئيس بوتين له أهمية خاصة حيث سيسهم في تعزيز قدرات الدول الإفريقية والعمل على فتح وتعظيم العديد من مجالات التعاون بين الجانبين الإفريقي والروسي، لاسيما أن الرئيس السيسي استعرض في كلمته قدرات القارة الأفريقية ككل في مجال الاستثمار من موضوعات تطوير البنية التحتية ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وأوضح استعداد أفريقيا للتعاون مع شركائها بهدف تحقيق نقلة نوعية سواء في بناء القدرات ونقل المعرفة وتحديث منظومة التصنيع القارية وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي، وأن القارة قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية فضلًا عن اتخاذ خطوات ملموسة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي والقاري.

ومن ناحية أخرى، طالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بتعظيم دورها في تمويل جهود التنمية بإفريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، ويحقق لشعوب القارة أحلامها باللحاق بركب التقدم والتحديث والتنمية المستدامة.

وأعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن تثمينه لتسليط الضوء وإيلاء الاستثمار في رأس المال البشري في إفريقيا أهمية قصوى باعتباره المكون والشرط الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة المنشودة في ربوع القارة، والاهتمام بتمكين الشباب والمرأة الإفريقية، مؤكدًا أن إفريقيا مقبلة على مرحلة هامة تشهد تغيرات إيجابية كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي بدفع من مجتمعات شابة وطموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية.