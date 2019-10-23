أخبار مصر | تحرك برلماني حول أزمة الأمطار:"الحكومة فشلت في المواجهة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول أزمة الأمطار:"الحكومة فشلت في المواجهة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن فشل الحكومة في مواجهة سقوط الأمطار وفساد منظومة الصرف الصحي في مصر.

وقالت منير، إن الدولة تعرضت لسقوط أمطار في ظل وجود تحذيرات مسبقة من هيئة الأرصاد الجوية، ومع هذا أدت إلى غرق الشوارع وتصدع البنية التحتية لبعض العمارات، وما زاد الأمر تعقيدا أن المدن الجديدة حديثة الإنشاء أيضا تعرضت لذات الآثار وكأنها مبنية منذ آلاف السنين، وتابعت: "انسداد عدد كبير من بلاعات الصرف الصحي، هذا إن وجدت بالأساس، كما أن الأنفاق المصرية غرقت بأكملها، لاسيما نفقي الأزهر والعروبة".

وأشارت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إلى أن تبرير الحكومة بأنها متواجدة في الشوارع منذ اللحظة الأولى لسقوط الأمطار غير صحيح، ولن يحل الموقف ولن يؤدي إلى منع الكارثة، وشددت أن عدم مراعاة المعايير الصحيحة الواجب مراعاتها عند تصميم الطرق، من وجود شبكة تصريف أمطار، ومراعاة المناسيب، غير موجودة بالمرة ضمن خطة الحكومة والتي تم توفير الملايين لها وإرهاق موازنة الدولة.

وانتقدت تأخر الجهات المعنية بشفط مياه الأمطار والأسباب التي أدت لتراكم المياه مما ترتب عليه غرق عدد من المنازل والشوارع، مُطالبة بالتحقيق الفوري ومعاقبة المسئولين عن شبكة الصرف الصحي ومحطات الصرف التي أظهرت عدم قدرة الشبكة والمحطات تحمل أمطار لم تتعد فترتها الزمنية ساعة من الزمن.