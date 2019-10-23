أخبار مصر | عاجل.. "السكة الحديد" تصدر بيانا عن انقلاب جرار قطار بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "السكة الحديد" تصدر بيانا عن انقلاب جرار قطار بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا رسميًا، بخصوص ما نشر عبر المواقع الإعلامية من انقلاب جرار استكشافي على خط عين شمس السويس.

حيث أكدت الهيئة في بيانها، أنها تقوم بتطبيق لائحة السلامة بتشغيل جرار مفرد استكشافي (دليل) علي جميع الخطوط حرصًا من الهيئة علي اكتشاف اي معارضات أو أخطار تهدد سلامة مسير القطارات قبل بداية التشغيل اليومي.

وتابعت، الهيئة، أنه أثناء قيام الجرار ٣٤٥١ (الدليل) مستصحبًا عددًا من الفنيين بالهيئة بالمرور علي خط عين شمس السويس حدثت سيول مفاجئة بإتجاه محطة العجرود أدت إلى إنجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان.

وتقوم الهيئة حاليًا بمعاينة الموقع للاستعداد بالسكة ورفع الجرار.

Advertisements

وكانت بوابة الخليج 365، نشرت صباح اليوم، موضوعا عن انقلاب جرار قطار، حيث شهدت الساعة الخامسة من فجر اليوم، انقلاب جرار قطار رقم 3451، يستخدم كـ 'دليل' لمسح واستكشاف الخطوط قبل خروج القطارات ومسيرها اليومي، ما أدى لإصابة سائق الجرار ومساعده وعدد من مهندسي السكة والفنيين.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الجرار بدأ مهمته خارجا من العبور متجها إلى منطقة العجرود في محافظة السويس.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، ان الجرار انقلب على احد جوانبه في الساعة الخامسة من فجر اليوم، ويتم تخصيص هذه الجرارات 'الدليل' لمسح السكة والسير عليها للاطمئنان على حالتها تمهيدا لسير القطارات وللحد من حوادثها.

جدير بالذكر، أن خط القاهرة السويس يتم نقل الركاب والبضائع المختلفة عليه، خاصة بضائع الغلال والحاويات القادمة من الموانئ البحرية في محافظة السويس.

