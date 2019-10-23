أخبار مصر | مصر تشارك فى دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة بالصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك فى دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية وبناء جيل من الأبطال الرياضيين القادرين على المشاركة فى مختلف المنافسات الرياضية المحلية والاقليمية والدولية، تشارك بعثة المنتخبات العسكرية الرياضية المصرية فى فاعليات دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة والتى تُقام فى مدينة ( ووهان) بجمهورية الصين الشعبية والتى تستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري.

حيث أُقيمت مراسم الإفتتاح الرسمية لدورة الألعاب بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية، والتي بدأت بعرض مرور الدول المشاركة فى الدورة، وقد تضمن الإفتتاح العديد من الفقرات الفنية والتاريخية والعروض العسكرية، وألقى رئيس جمهورية الصين الشعبية كلمة رحب فيها بالدول المشاركة متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المتنافسة.

وتقام الدورة بمشاركة نحو 10 آلاف رياضى من أكثر من 100 دولة أعضاء فى الإتحاد الدولى للرياضة العسكرية.

وتشارك بعثة منتخب مصر العسكرى فى ألعاب " كرة القدم والسباحة والمصارعة والملاكمة والجودو والتايكوندو والعاب القوى والخماسى الحديث "، وقد قام جهاز الرياضة للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز الجيد للمشاركين كما قام بإنتقاء أفضل العناصر للمشاركة فى الدورة وعقد المعسكرات الرياضية المختلفة لرفع مستوى الفرق المشاركة.

يذكر أن لاعبو المؤسسة العسكرية حققوا العديد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة الماضية وساهموا فى رفع العلم المصرى عاليًا فى كافه المحافل الرياضية الاقليمية والدولية.

