أخبار مصر | بالنيابة عن الرئيس.. وزير الآثار يشارك في حفل تنصيب إمبراطور اليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالنيابة عن الرئيس.. وزير الآثار يشارك في حفل تنصيب إمبراطور اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما شارك الوزير أيضا في حفل العشاء الذي دعى إليه إمبراطور اليابان رؤساء وفود الدول المشاركة بالقصر الإمبراطوري مساء يوم التنصيب، وكذلك مأدبة العشاء التي أقامها في اليوم التالي رئيس وزراء اليابان للوفود المشاركة بفعالية التنصيب.
واستهل وزير الآثار زيارته إلى اليابان بلقاء عدد من المسئولين والأكاديميين اليابانيين بمقر السفارة المصرية، وعلى رأسهم رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، ورئيس المؤسسة اليابانية للثقافة Japan Foundation، ورئيس مؤسسة Goi Peace الرائدة في مجال الثقافة والآداب، بالإضافة إلى عالم المصريات الياباني الشهير "ساكوجي يوشيمورا" الذي ساهم في عدد كبير من الاكتشافات الأثرية بمصر منذ عام 1966.
وذكر السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، أن مشاركة وزير الآثار في حفل تنصيب الإمبراطور الياباني تأتي في إطار علاقات التعاون المتنامية بين البلدين خلال العام الحالي، والذي شهد قيام الرئيس بزيارتين متتاليتين إلى اليابان شهري يونيو وأغسطس للمشاركة في فعاليات قمتي مجموعة العشرين والتيكاد.
وخلال تواجده بالعاصمة اليابانية، أجرى الدكتور خالد العناني العديد من اللقاءات الصحفية والتليفزيونية مع عدد من وسائل الإعلام اليابانية حيث ألقى الضوء على المتاحف والاكتشافات الأثرية والعمل الأثري بمصر والتعريف بأبرز المواقع والاكتشافات الأثرية في مصر والتي تجذب اهتمام المجتمع الياباني.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسرة الإمبراطورية اليابانية هي أقدم الأسر حكماً في التاريخ، حيث يمتد تاريخ حكمها لأكثر من 2600 عاماً، ويُعد الإمبراطور الجديد "ناروهيتو" الذي يبلغ من العمر 59 عاماً الإمبراطور رقم 126 في خط الخلافة المباشر للأسرة، وقد تولى العرش بداية شهر مايو الماضي خلفاً لوالده الإمبراطور "اكيهيتو" الذي تنحى عن منصبه في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ اليابان منذ أكثر من 200 عام.