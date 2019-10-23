أخبار مصر | بالنيابة عن الرئيس.. وزير الآثار يشارك في حفل تنصيب إمبراطور اليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالنيابة عن الرئيس.. وزير الآثار يشارك في حفل تنصيب إمبراطور اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكما شارك الوزير أيضا في حفل العشاء الذي دعى إليه إمبراطور اليابان رؤساء وفود الدول المشاركة بالقصر الإمبراطوري مساء يوم التنصيب، وكذلك مأدبة العشاء التي أقامها في اليوم التالي رئيس وزراء اليابان للوفود المشاركة بفعالية التنصيب. وكما شارك الوزير أيضا في حفل العشاء الذي دعى إليه إمبراطور اليابان رؤساء وفود الدول المشاركة بالقصر الإمبراطوري مساء يوم التنصيب، وكذلك مأدبة العشاء التي أقامها في اليوم التالي رئيس وزراء اليابان للوفود المشاركة بفعالية التنصيب. واستهل وزير الآثار زيارته إلى اليابان بلقاء عدد من المسئولين والأكاديميين اليابانيين بمقر السفارة المصرية، وعلى رأسهم رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، ورئيس المؤسسة اليابانية للثقافة Japan Foundation، ورئيس مؤسسة Goi Peace الرائدة في مجال الثقافة والآداب، بالإضافة إلى عالم المصريات الياباني الشهير "ساكوجي يوشيمورا" الذي ساهم في عدد كبير من الاكتشافات الأثرية بمصر منذ عام 1966.

وخلال اللقاءات ألقى الدكتور خالد العناني الضوء على الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالمواقع المختلفة بمصر وخاصة خبيئة العساسيف التي تضم ٣٠ تابوتا آدميا مغلقا وملونا لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر وأطفال، والتي تم الإعلان عن اكتشافها في مؤتمر صحفي عالمي أوائل هذا الأسبوع بمحافظة الأقصر مستعرضاً تطورات سير العمل بالمتحف المصري الكبير والتعاون مع وكالة الجايكا، كما ناقش أيضا تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسة اليابانية للثقافة. وذكر السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، أن مشاركة وزير الآثار في حفل تنصيب الإمبراطور الياباني تأتي في إطار علاقات التعاون المتنامية بين البلدين خلال العام الحالي، والذي شهد قيام الرئيس بزيارتين متتاليتين إلى اليابان شهري يونيو وأغسطس للمشاركة في فعاليات قمتي مجموعة العشرين والتيكاد. وخلال تواجده بالعاصمة اليابانية، أجرى الدكتور خالد العناني العديد من اللقاءات الصحفية والتليفزيونية مع عدد من وسائل الإعلام اليابانية حيث ألقى الضوء على المتاحف والاكتشافات الأثرية والعمل الأثري بمصر والتعريف بأبرز المواقع والاكتشافات الأثرية في مصر والتي تجذب اهتمام المجتمع الياباني.

كما سيلقي وزير الآثار محاضرة بجامعة "واسيدا" غدا الخميس حول آخر الاكتشافات الأثرية والمشروعات الأثرية التي تم افتتاحها حديثا بمصر، بالإضافة إلى لقائه مع عدد من أعضاء "مجلس علماء المصريات باليابان" الذي دشنته السفارة في طوكيو في شهر نوفمبر 2018 كأول مجلس من نوعه يضم علماء المصريات من مختلف الجامعات اليابانية. وتجدر الإشارة إلى أن الأسرة الإمبراطورية اليابانية هي أقدم الأسر حكماً في التاريخ، حيث يمتد تاريخ حكمها لأكثر من 2600 عاماً، ويُعد الإمبراطور الجديد "ناروهيتو" الذي يبلغ من العمر 59 عاماً الإمبراطور رقم 126 في خط الخلافة المباشر للأسرة، وقد تولى العرش بداية شهر مايو الماضي خلفاً لوالده الإمبراطور "اكيهيتو" الذي تنحى عن منصبه في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ اليابان منذ أكثر من 200 عام.

شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أمس الثلاثاء، بالنيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية، في حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو" بالقصر الإمبراطوري بطوكيو، حيث نقل تهاني رئيس الجمهورية بهذه المناسبة التي حضرها 423 مشاركا أجنبيا يمثلون قادة ومبعوثي وسفراء 191 دولة ومنظمة دولية، فضلاً عن قرابة 1600 من كبار المسئولين والشخصيات اليابانية البارزة.