أخبار مصر | "والي" تضع حجر الأساس لتطوير مؤسسة ضعاف العقل بمصر القديمة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي" تضع حجر الأساس لتطوير مؤسسة ضعاف العقل بمصر القديمة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح غد الخميس، حجر الأساس لمشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة، حيث يهدف التطوير إقامة مجمع متكامل اجتماعي وثقافى وعلاجي وترفيهي للفتيات من ذوي الإعاقة الذهنية، بقيمة إجمالية تقدر بـ84 مليون جنيه، وذلك بحضور عدد من نواب مجلس النواب والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية وخبراء العمل في مجال الإعاقة.

ويأتي الهدف العام من المشروع زيادة السعة الاستيعابية من 60 إلى 120 سرير وإعادة توزيع المباني وتصميم الفراغات بالموقع باستخدام أكواد الإعاقة الذهنية والحركية والحماية المدنية وعكس روح الإبداع والتميز، وذلك في إطار التطوير للخدمات المقدمة.

كما ستشهد والي افتتاح معرض لمنتجات أبناء مؤسسات الإعاقة لذهنية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في عروض فنية من تقديم وبمشاركة 200 ابنا وابنة من المعاقين ذهنيا في استعراضات وأغاني وطنية.

وجديرا بالذكر فإن مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة والتي تقع على مساحة 1 ونصف فدان هي إحدى ثمان مؤسسات تابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج في المجتمع وهي مؤسستي التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج ومؤسستي التثقيف الفكري والأحداث الضاليين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان ومؤسسة التثقيف الفكري بحدائق القبة ومؤسسة ضعيفات العقل بمصر القديمة والمجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس والذي يضم مؤسسة تثقيف فكرى ومركز علاج وتاهيل حالات التوحد ومركز علاج وتأهيل حالات الشلل الدماغي ومركز للعلاج طبيعي وآخر لتدريب الأبناء المعاقين ذهنيا والحضانة الدامجة.