أخبار مصر | تحرك برلماني حول تعمد محصلي الكهرباء تسجيل قراءات خاطئة للعدادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول تعمد محصلي الكهرباء تسجيل قراءات خاطئة للعدادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت أمال رزق الله، أن أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء تنتج بسبب القراءة الخاطئة للعدادات، أو عدم ذهاب المحصل لقراءته ووضع قيم تقديرية غير دقيقة، كما أن هناك عددًا كبيرًا من الأهالي يتعرضون لهذه الأزمة دون دراية، لنقص الخبرة في التعامل مع العدادات وقراءتها، أو لتلاعب بعض محصلي القراءات والفواتير.
وأكدت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن عدم مطابقة قراءة العداد لفاتورة الاستهلاك، بالاضافة الى الارتفاع غير المعقول في الفواتير، فضحت ألاعيب بعض الموظفين من محصلي القراءات، مطالبة بضرورة التصدي بكل حزم لتلاعب مثل هؤلاء الموظفين، وأن يكون باب الشكاوى مفتوحا للمواطنين، مُطالبة وزارة الكهرباء بنشر الوعي بين المستهلكين بكيفية قراءة العداد، لمقارنة الفاتورة بقراءة العداد وتحديد مدى مطابقة كل منهما.