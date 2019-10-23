أخبار مصر | تحرك برلماني حول تعمد محصلي الكهرباء تسجيل قراءات خاطئة للعدادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول تعمد محصلي الكهرباء تسجيل قراءات خاطئة للعدادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن مشكلة الأخطاء في فواتير استهلاك الكهرباء، مؤكدة أنها مشكلة يجب التصدي لها بكل حزم.

وأوضحت أمال رزق الله، أن أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء تنتج بسبب القراءة الخاطئة للعدادات، أو عدم ذهاب المحصل لقراءته ووضع قيم تقديرية غير دقيقة، كما أن هناك عددًا كبيرًا من الأهالي يتعرضون لهذه الأزمة دون دراية، لنقص الخبرة في التعامل مع العدادات وقراءتها، أو لتلاعب بعض محصلي القراءات والفواتير.