أخبار مصر | محافظ الجيزة: الدفع بـ50 معدة لشفط المياه من الشوارع الرئيسية والحيوية والأنفاق والكباري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: الدفع بـ50 معدة لشفط المياه من الشوارع الرئيسية والحيوية والأنفاق والكباري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت محافظة الجيزة، من إزالة آثار هطول الأمطار من الشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، من خلال التواجد الميداني السريع، حيث قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع خلال جولاته التي استمرت على مدار اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور ومحور 26 يوليو ونفق اللبينى وميدان الرماية.

وأكد محافظ الجيزة أن هناك متابعة على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الأمطار أول بأول، حيث تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والنظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالتواجد الميداني طوال اليوم والتوجه السريع نحو أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.

ونوه إلى الدفع بـ50 سيارة شفط مياه وتم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الأنفاق والكباري للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مؤكدًا أن المحافظة كثفت من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى تطهير بالوعات الصرف والأمطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية.

وأكد، على جاهزية مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 7 مخرات لاستقبال أي كميات من مياه الأمطار حيث تم تطهيرها مسبقا بتكلفة بلغت 1،2 مليون جنية وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للمحافظة.

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ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بضرورة التأكد من صلاحية وجاهزية مواتير الشفط بالأنفاق، لمواجهة أي تراكمات متوقعة من المياه ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

كما وجه المحافظ بتكرار مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء، للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة لعدم تعريض حياه المواطنين للخطر إضافة إلى التأكد من صلاحية الأشجار واستقامتها وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدى إلى سقوطها.

ودفعت المحافظة بعدد من المعدات لسرعة شفط مياه الأمطار من شوارع الهرم والمنصورية وأبو الهول والبحر الأعظم وفيصل وميدان الرماية وشوارع النيل وأحمد عرابي وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو وميدان سفنكس وقرى الكريمات والكداية بمركز وكفر قنديل بمركز أطفيح وقرى كفر حجازي وأبو غالب بمركز البدرشين.

