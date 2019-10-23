مصر | رسالة من النائب العام لأولياء أمور الأطفال المخلي سبيلهم بـ"مظاهرات 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة من النائب العام لأولياء أمور الأطفال المخلي سبيلهم بـ"مظاهرات 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهاب النائب العام المستشار حمادة الصاوي بأولياء أمور من أفرج عنهم في أحداث 20 سبتمبر من الأطفال والطلاب بالقيام بمسئولياتهم قبلهم ليعودوا نافعين للمجتمع قائلًا لهم: "لا تتركوهم عرضة للشائعات والأكاذيب وعلموهم كيف تدقق الأخبار للوصول للحقائق".

كما أهاب بمن أفرجت عنهم النيابة العامة من النساء والشيوخ والمرضى، أن يجعلوا الحقيقة دومًا هدفًا لهم وألا ينشروا إلا ما يقفون على صحته من أخبار وشائعات.

واختتم النائب العام بيانه قائلًا "دام نسيج الأمة مترابطًا قويًا، ووقى الله مصر شرور الفتن".



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وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر في يوم 20 سبتمبر الماضي وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر، والتماسً للرأفة أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية.

وقال النائب العام إن النيابة العامة استكملت تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضًا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الأربعاء، أن النيابة لا زالت مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق في وقائع التظاهر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها.