مصر | الدفاع بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية": تحقيقات النيابة باطلة و"مفيش حالة تلبس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية": تحقيقات النيابة باطلة و"مفيش حالة تلبس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وطالب دفاع المتهمين الثالث والخامس والتاسع والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر، براءتهم مما أسند إليهم، استنادا على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات لعدم استجواب المتهمين بمعرفة من هو على درجة رئيس نيابة، وبطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين أسامة دوين وجمعة منان لعدم حضور محامي معهما، وكذلك بطلان القبض عليهم لعدم توافر حالة من حالات التلبس.

وكذلك دفع محامي الـ 6 متهمين، ببطلان محضر الضبط والدليل المستمد منه، وخلو دفتر أحوال قسم قصر النيل من ثمة انتقال أو عودة لمحرر محضر الضبط، وخلو دفتر حجز قسم قصر النيل من وجود أي من المتهمين في حجز القسم، فضلا عن تواجد المتهمين في قسمي الظاهر وباب الشعرية كما هو ثابت بالأوراق ومطلعة عليه هيئة المحكمة السابقة من قبل في 1 أكتوبر 2016.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولي.

والمتهمين هم كل من: خالد صقر وأسامة دويب وعبدالسلام شعيب ومحمد عبدالحكم وجمعه الغنام وعلي عبدالرازق ومحمد ممدوح ومحمد ابوبكر وصبري صلاح ومحمد جبريل ومحمود محمود وزكريا محمود وهشام صبري ومحمود محمود.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

