مصر | التماسا للرأفة.. إخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ بـ"مظاهرات 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التماسا للرأفة.. إخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ بـ"مظاهرات 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر في يوم 20 سبتمبر الماضي وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر، والتماسً للرأفة أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية.

وقال النائب العام إن النيابة العامة استكملت تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضًا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الأربعاء، أن النيابة لا زالت مستمرة في استكمال إراءات التحقيق في وقائع التظاهر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها.

وأهابت النيابة العامة بمن أفرجت عنهم من النساء والشيوخ والمرضى، أن يجعلوا الحقيقة دومًا هدفًا لهم وألا ينشروا إلا ما يقفون على صحته من أخبار وشائعات، كما أهابت بأولياء أمور من أفرج عنهم من الأطفال والطلاب بالقيام بمسئولياتهم قبلهم؛ ليعودوا نافعين للمجتمع، لا تتركوهم عرضة للشائعات والأكاذيب وعلموهم كيف تدقق الأخبار للوصول للحقائق.



واختتم بيان النيابة العام بـ"دام نسيج الأمة مترابطًا قويًا، ووقى الله مصر شرور الفتن".

