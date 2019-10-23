مصر | مصرع سيدة خلال كسحها مياه الأمطار بالغربية

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شهدت قرية كفر عنان التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مصرع سيدة، أثر سقوطها من أعلى سطح منزلها أثناء ازالة مياه الأمطار، مما أدى الى مصرعها فى الحال.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز زفتى، يفيد بمصرع ايمان سيد 36 سنة مقيمة بقرية كفر عنان دائرة المركز أثناء ازالة مياه الأمطار من أعلى منزلها.

على الفور تم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.