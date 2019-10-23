شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن حركة الملاحة الجوية تسير بانتظام دون تأخير أو إلغاء للرحلات داخل مطار القاهرة، ووفقا لجدول التشغيل المقرر للرحلات، في ظل تحسن الأحوال الجوية، وأنه لم يتم تلقي أي بلاغات من شركات الطيران العالمية التي تقلع وتهبط من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار لا يؤثر على حركة الطيران نهائياً، وأن ما يؤثر على الحركة هو انعدام مستوى الرؤية أمام قائد الطائرة على المهبط، وكانت شركة ميناء القاهرة قد وفرت أتوبيسات لنقل الركاب والعاملين بداية من أقرب نقطة للطريق المؤدي للمطار إلى مباني الركاب الثلاث بمطار القاهرة وذلك للتيسير عليهم ومساعدة المسافرين في اللحاق برحلاتهم لوجهاتهم المختلفة وكذلك التيسير على العاملين لسرعة الوصول لمواقع عملهم.

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وفيما يتعلق بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والتي دخلت له كميات مياه الأمطار نظراً لعدم ارتفاعه عن سطح الأرض، منذ إنشائه في عام 1960، فقد كانت تعليمات وقرارات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني واضحة، وبالفعل تم غلق صالة رقم 2 بالمبني لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمبنى، حيث تدخل صالة 2 ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالات بهذا المبنى والتي تقوم بها شركة فرنسية متخصصة في الأعمال الإنشائية.

من جانبها، ناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران، مسافريها على رحلاتها الدولية والداخلية، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، وذلك لضمان الوصول في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات.

فيما تقدم الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، برسالة شكر لجميع العاملين وخاصة العاملين بنظام النوبات والذي وصفهم بـ«الجنود المرابطين» في مواقعهم منذ بالأمس، بجميع التخصصات من اطقم الركب الطائر والعمليات الجوية من طيارين وضيافة على مختلف الطرازات ومهندسي وفنيي الصيانة وأفراد المحطة والعلاقات العامة والأمن ورجال الخدمات الأرضية والجوية وجميع العاملين بأرض المهبط لما بذلوه من أداء مشرف ومجهود كبير في تسيير رحلات الشركة في ظل ظروف صعبة خلال الساعات الماضية.