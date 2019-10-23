شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: موجة من الطقس السيئ بمحافظات شمال الدلتا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، المواطنين في محافظات شمال الدلتا، من أنه طبقاً للتقارير الواردة من الجهات المعنية، فسوف تشهد محافظاتهم يوم الجمعة المقبل موجة من الطقس السيىء. Advertisements وناشدت المواطنين تخفيف التكدس المرورى فى الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

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