شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء يوافق على طرح الإعلان 12 من الوحدات الزائدة بالإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان الثانى عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بوجه بحرى ومدن القناة بإجمالى عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه. Advertisements يضاف إلى السعر نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهرى المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.

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