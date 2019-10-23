شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: انقلاب جرار مفرد على خط عين شمس - السويس بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد انقلاب جرار استكشافى، كان يسير على خط عين شمس - السويس ضمن تطبيق لائحة السلامة بتشغيل جرار مفرد استكشافي (دليل) على جميع الخطوط حرصًا من الهيئة على اكتشاف أى معارضات أو أخطار تهدد سلامة مسير القطارات قبل بداية التشغيل اليومى.

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وأضافت هيئة السكة الحديد أنه أثناء قيام الجرار 3451 (الدليل) مستصحبًا عددًا من الفنيين بالهيئة بالمرور على خط عين شمس السويس حدثت سيول مفاجئة بإتجاه محطة العجرود أدت إلى إنجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، وتقوم الهيئة حالياً بمعاينة الموقع للاستعداد بالسكة ورفع الجرار.