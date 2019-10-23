شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان السيسى وبوتين يشاركان فى غداء عمل مع رؤساء التكتلات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فى غداء عمل مع رؤساء التكتلات التجارية الأفريقية، وذلك على هامش ترأسهما لاجتماعات منتدى "روسيا - أفريقيا الاقتصادى"، الذى بدأ أعماله صباح اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشى الروسية.

ودار حوار، خلال الاجتماع، بين الرئيسين السيسى وبوتين مع رؤساء التكتلات الأفريقية، تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين روسيا والقارة الأفريقية، وبيئة الأعمال الأفريقية.

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وكان زعماء الدول الأفريقية، قد أطلقوا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال القمة الأفريقية الاستثنائية، التى استضافتها نيامى عاصمة النيجر فى يوليو الماضى، والتى تعتبر الأكبر على المستوى العالمى منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، حيث يبلغ عدد مستهلكيها 1.2 مليار شخص وناتجها المحلى الإجمالى حوالى 3.4 تريليون دولار (أى 3% من الناتج الإجمالى العالمى).

وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فى زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17% إلى 60% بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسى، وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية، وخلق سوق قارى موحد للسلع والخدمات، وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركى موحد بالقارة السمراء.