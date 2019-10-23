أحوال الطقس اليوم.. أمطار غزيرة ورعدية تمتد للقاهرة والجيزة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل موجة الطقس السئ التى تتعرض لها البلاد، ضرب أغلب أنحاء الجمهورية، وسط توقعات خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس اليوم الأربعاء ممطر على أغلب الأنحاء، وتمتد فرص هذه الأمطار للقاهرة والجيزة. وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار بالجمهورية كما يلى: 1- استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد. 2- طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية. 3- الطقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد. 4- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا. Advertisements 5- تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. 6- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد 7- فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء 8- الأمطار ستمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين 9- الأمطار ستكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد 10- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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