شكرا لقرائتكم خبر عن بوجدانوف: استئناف رحلات الشارتر بين روسيا والمنتجعات المصرية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، أن مسألة استئناف رحلات "الشارتر" الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية سيتم حلها قريبا.

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وقال بوجدانوف فى تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، على هامش قمة "روسيا - إفريقيا": "آمل أن يتم حل هذه المشكلة في المستقبل القريب​​​، ويجري الآن اجتماع رئيسي بين روسيا ومصر، وسيكون هناك المزيد من الاتصالات على أعلى مستوى، وأعتقد أننا سنتمكن من التقدم فيما يتعلق باستكمال جميع مناقشاتنا في هذا الاتجاه، وسيتم توفير الشروط لاستئناف الرحلات الجوية ليس فقط إلى القاهرة، حيث يسافرون حاليا بالفعل، ولكن أيضا إلى منتجعات البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ".

كانت موسكو قد أوصت شركات الطيران الروسية بتعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ منذ العام 2015، على إثر حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية فوق شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.