شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو لتكثيف العمل مع الشركاء الدوليين لدعم التنمية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف العمل مع الشركاء الدوليين لدعم التنمية فى القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال قمة مصغرة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء فى منتجع سوتشى بروسيا. وأكد الرئيس السيسي خلال القمة المصغرة، على أهمية تيسير حركة الأفراد والبضائع والخدمات فضلا عن تعزيز خدمات التواصل ونقل البيانات والمعلومات مما سينعكس على خفض تكلفة التجارة والاستثمار ويوفر بيئة مواتية لمستويات أعلى من التكامل الإنتاجى والاقتصادى ويصب بشكل مباشر فى صالح تحقيق ألوياتنا وفى مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن الأفريقى. Advertisements وجدد الرئيس السيسي الدعوة إلى تكثيف العمل المشترك والتعاون مع شركاء التنمية بهدف حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063. ودعا السيسي مؤسسات القطاع الخاص الروسية والعالمية للاستثمار فى القارة الأفريقية واطلاع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بدورها فى تمويل التنمية فى أفريقيا وتوفير السيولة المالية لتعزيز التجارة والاستثمار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يدعو لتكثيف العمل مع الشركاء الدوليين لدعم التنمية فى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.