شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى نظيره الكينى على هامش أسبوع القاهرة الثانى للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الموارد المائية والرى، سيمون شوليجاى وزير المياة والرى الكينى لبحث موقف مذكرة التعاون الثنائى، على هامش أسبوع القاهرة للمياه.

وأعرب وزير الرى عن رغبة مصر فى بدء الأنشطة واستكمال كافة النقاط العالقة لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون الأقليمى وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول المتشاطئة على نفس الأنهار.

وتحدث الوزير الكينى عن اللقاء الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الكينى خلال اجتماعات نيويورك وأعرب عن حرصه على إدارة حوارا فنيا بين جميع دول.

وعكس اللقاء مدى التوافق بين الرؤى المصرية الكينية بشكل كبير ورغبة الطرفين الصادقة لتعزيز سُبل التعاون المشترك وعرض الدكتور عبد العاطى استعدادنا للمساعدة الفنية وضرب مثل بسد ستجلر جورج على نهر روفيجى وقيام المقاولون العرب والسويدى بتنفيذه.