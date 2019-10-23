صور بـ1000 كلمة تلخص دور رجال المرور والشرطة فى مواجهة الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل رجال المرور، مجهودا كبيرا منذ سقوط الأمطار، وحتى الآن من خلال تواجد الخدمات وسيارات الإغاثة أعلى الطرق، لمتابعة حركة السيارات ومنع ظهور أى كثافات مرورية تنفيذا لتعليمات اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور.

سيارات شفط المياه وتواجد اللواء عمرو البيلى مدير مرور القاهرة بمدينة نصر، بصحبة الخدمات المرورية، لتنظيم حركة السيارات على الرغم من سقوط أمطار غزيرة بالمنطقة وقطاع شرق القاهرة، ولم تمنعه هطول الأمطار من تأدية واجبة فى الإشراف بنفسه على الخدمات وتوجيه التعليمات بمركز القوات وتأدية واجبهم فى العمل، مع إجراء تعديلات مرورية بالطرق بعد ظهور تراكمات مياه داخل نفق العروبة والمرغنى، وببعض الطرق الأخرى.

اللواء عمرو البيلى مدير مرور القاهرة يتابع الحالة المرورية تحت الامطار واستمرت عملية تواجد اللواء البيلى وسط الخدمات المرورية لعشرات الساعات، أثناء شفط المياه من الانفاق وبمطالع ومنازل الكبارى، ولم يترك مكانه حتى يتم تنظيم وتعديل حركة السيارات وإعادة الإنضباط المرورى مرة آخرى، كما تواجد اللواء مؤمن سعيد نائب المدير لقطاع شرق القاهرة ، بعمليات تسيير حركة السيارات بالطرق للمساهمة فى إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد هطول الأمطار. Advertisements

اللواء مؤمن سعيد نائب مدير مرور القاهرة يتابع شفط المياه تحت الامطار كما قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، بمتابعة دورية لحركة السيارات بالطرق السريعة، مع تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع اى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة 01221110000، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

اللواء مؤمن سعيد ومتابعة أعمال شفط المياه

سيارات الدفع الرباعى



سيارات المرور



سيارات شفط المياة الأمطار على الطرق رجال الشرطة والحماية المدنية يتابعون بإشراف محافظ القاهرة شفط المياه

تواجد رجال المرور وسط مياه الأمطار

انتشار رجال المرور بالطرق وقت الأمطار

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