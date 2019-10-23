شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يشارك فى تنظيم معرض للأطفال تحت عنوان "سفراء المياه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الاتحاد الأوروبى فى اليوم الرابع لفعاليات "أسبوع القاهرة للمياه 2019" المنعقد فى الفترة من 20 -24 الشهر الحالى تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، فى تنظيم معرض للأطفال تحت عنوان "سفراء المياه".

ويهدف المعرض الذى يشارك فيه الإتحاد الأوروبى، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم، إلى رفع وعة الأطفال حول تحديات المياه، وتشجيعهم على نشر رسائل حفظ المياه على الأطفال فى كل مكان.

وتقام العديد من الأنشطة والمسابقات المتعلقة بالمياه تتضمن محاضرات وورشة العمل الأدبية وأنشطة الرسم وعروض الدمى.

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ويسعى الإتحاد الأوروبى إلى دعم ومساندة مصر فى قطاع المياه بإعتبارها دولة محورية فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يذكر أن أسبوع القاهرة للمياه 2019 قد انطلقت فعالياته الأحد الماضى تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"؛ حيث تستمر أعماله حتى يوم 24 أكتوبر بهدف تعزيز الوعي بالمياه والتفكير بأكثر التحديات المائية إلحاحًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اساليب الإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ عليها.