شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المدة القانونية لولاية مجلس إدارة نادى القضاة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت اللائحة الداخلية لنادى القضاة ، على أن دورة أو مدة مجلس إدارة النادى هى 3 سنوات ، حيث تجرى الانتخابات الكلية للنادى كل 3 سنوات ، فى حين تجرى بعد السنة الأولى من عمر مجلس الإدارة انتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة ، من خلال إجراء قرعة على المقاعد التى ستجرى عليها هذا الانتخاب.

ويؤلف مجلس الإدارة من سبعة عشر عضواً : مقعد الرئيس ، ومقعد المتقاعدين ، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

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وجميعهم منتخبون من الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ، مع تجديد الثلث كل سنة .

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل ، ويغلق باب تلقى طلبات الترشح الأحد المقبل 27 أكتوبر ، حيث كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، بدأت فى تلقى طلبات الترشح للانتخابات الكلية للنادى منذ الاتنين الماضى.

وتستقبل طلبات الترشح من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء.