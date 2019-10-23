شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية الروسية تشارك فى إنشاء خطوط قطارات جديدة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية توقّع بروتوكول تعاون مع السكك الحديدية المصرية، للمشاركة في بناء عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر، وتركيب أنظمة الإنذار وإنشاء مركز إرسال واحد.

تم التوقيع اليوم الأربعاء، في سوتشي ، في إطار المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي أوليج بيلوزيروف، المدير العام للسكك الحديدية الروسية، وأشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية الوطنية المصرية.

وفقاً للوثيقة، يعتزم الطرفان دراسة إمكانات التعاون في مشاريع مشتركة محتملة مثل إنشاء خط سكة " مناشى" جديد، وهو طريق ثان على قليوب-منوف-طنطا، وإمبابا-مناشى-الإسكندرية، وطنطا-زفتى-الزقازيق، وكذلك تركيب أنظمة الإنذار الحديثة والمركزية.

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بالإضافة إلى ذلك، سينظر الطرفان في إمكانية التعاون في إنشاء مركز إرسال واحد لاحتياجات السكك الحديدية القومية المصرية، بجانب التدريب المتقدم لموظفي السكك الحديدية القومية المصرية بمشاركة مؤسسات التعليم العالي الروسية.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، قمة روسيا – أفريقيا وهي القمة الأولى من نوعها والتي يستضيفها منتجع سوتشي حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقات بين روسيا والدول الأفريقية المشاركة في القمة.

ومن المقرر أن تبحث القمة والمنتدى الاقتصادي آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقبل انطلاق أعمال القمة، سيعقد المنتدى الاقتصادي "روسيا-أفريقيا"، يومي 23 و24 أكتوبر، ويشارك فيه رؤساء الدول المشاركة، وممثلو الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية.