شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم العالى والاتصالات يبحثان تحويل الجامعات للتكنولوجيا الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزيرا التعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، لمتابعة جهود الوزارتين فى مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعة الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة على جميع طلاب الجامعات فى كافة التخصصات العلمية، وتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.

وفى بداية الاجتماع، أكد الوزيران حرصهما الكامل على التنسيق والتعاون البناء بين الوزارتين في العديد من المجالات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أكد وزير وزير التعليم العالى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين وزارتي التعليم العالى والاتصالات، لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية، منها ميكنة كل أعمال الامتحانات بالجامعات، وتحويل الجامعات المصرية الحكومية إلى جامعات ذكية، موضحًا أهمية رفع كفاءة البنية التحتية فى الجامعات المصرية لتحويلها إلى جامعات ذكية، سواء على المستوى الإدارى أو التعليمى، مشيرًا إلى أن الجامعة الذكية تقوم على استخدام التقنيات الحديثة بما يفيد العملية التعليمية ويجعلها أكثر فعالية وحيوية.

وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على إعداد خطة شاملة لتطوير البنية التكنولوجية بالجامعات؛ لتطبيق الاختبارات المعرفية المميكنة فى جميع التخصصات على مرحلتين، على أن تشمل المرحلة الأولى اختبار طلبة القطاع الطبى، والذى يضم (طب أسنان، الصيدلة، الطب، العلاج الطبيعى، التمريض)، وتشمل المرحلة الثانية باقي التخصصات الجامعية.

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كما ناقش الاجتماع المتطلبات الأساسية وأهم التطبيقات الضرورية لتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية.

ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك العديد من مجالات التعاون المتنوعة والمتعددة فى مجال الدعم التقنى لمؤسسات التعليم العالى، مشيرًا إلى أن تنفيذ خطة تطبيق الاختبارات الإلكترونية سيتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تنفيذ البنية التحتية من إعداد مراكز الاختبارات بالجامعات، وتوصيل جميع الكليات بكابلات ألياف ضوئية، وزيادة سرعة الإنترنت بما يخدم كليات القطاع الطبى، مضيفًا أن المرحلة الثانية سوف يتم التوسع فى مراكز الاختبارات بحيث تستوعب كافة الكليات.

وشارك فى حضور الاجتماع ، الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمهندس رأفت هندى رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية والمشرف على الأمانة العامة بوزارة الاتصالات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الفنية، والدكتور إبراهيم فتحى معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.