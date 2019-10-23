شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم جلسة بأسبوع القاهرة للمياه عن "المياه العربية تحت الاحتلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت جامعة الدول العربية اجتماع اللجنة المعنية بالمبادئ التوجيهية للتعاون فى مجال المياه المشتركة، على هامش أسبوع القاهرة الثانى للمياه، بالإشتراك مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

وقد نظمت جامعة الدول العربية وهيئة المياه الفلسطينية جلسة فنية بأسبوع القاهرة للمياه بعنوان " تعريف العناصر الرئيسية والأولويات لمستقبل الخطة الإستراتيجية لشبكة المياه العربية تحت الإحتلال ".

تضمنت الجلسة وضع مجموعة من التوصيات الإستراتيجية حول الخطوات اللازمة التي يجب مراعاتها من أجل تفعيل آلية عمل شبكة المياه العربية تحت الاحتلال على الصعيدين الإقليمي والدولى، بالإضافة إلى تحديد بعض تدابير العمل والتوجهات بالإشارة إلى القوانين والاتفاقيات الدولية.

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ويعد اسبوع القاهرة للمياه مـن أكبـر الأحــداث المائية على المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وتنظمــه وزارة المــوارد المائيــة والــري المصريــة ســنوياً بالتعــاون مع الشــركاء الوطنييــن والإقليمييــن والدوليين

ويهــدف اسبوع القاهرة للمياه بشــكل عـام إلـي تعزيـز الوعى المائـى وتشــجيع الإبتــكارات لمواجهــة تحديــات الميــاه والتعــرف علــى التحــركات العالميــة والجهــود المبذولـة لمواجهـة تلــك التحديات، بالإضافـة إلـى، تحديــد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المســتخدمة لإدارة المــوارد المائيـة.

يعقــد الحدث هــذا العـام تحــت عنــوان "الاســتجابة لنــدرة الميـاه" والــذي تــم اختيــاره ليعكــس مدى أهميــة هــذا الموضــوع الهــام لمجتمعاتنــا، وســوف يتــم مناقشــته من خلال خمســة محــاور فرعيــة متعلقــة بنــدرة الميــاه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه ، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه أيضاً، والأبحاث والإبتكارات التى تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية ، بالإضافة إلى تعزيزآليات التعاون فى قطاع المياه، ويضــم كل محــور فرعــي العديــد مــن الموضوعــات المتنوعــة، ومن المزمع تنظيم خمســة جلســات رئيســية عامــة وأكثــر من40جلســة فنيــة وخاصــة، وبحضور أكثر من 1000 خبير .