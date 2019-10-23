شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: بحثنا مشروع بناء المناهج المصرية الجديدة فى معرض فرانكفورت بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مشاركته فى معرض فرانكفورت للكتاب، الذى أقيم خلال الأيام الماضية بألمانيا شهد إلقاء محاضرة أمام حشد كبير من دور النشر العالمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المحاضرة كانت للحديث عن الفرص الاستثمارية لمشروع الإسراع فى بناء المناهج المصرية الجديدة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، حيث يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، مضيفة أنه سيتم الإسراع فى بناء هذه المناهج بشكل سنوى.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفرت مناهج جديدة قائمة على فلسفة التعلم مدى الحياة وبناء الإنسان المصرى للصفوف من رياض الأطفال حتى الثانى الابتدائى وتعمل حاليا على بناء مناهج الصفوف الأخرى فى النظام الجديد للتعليم حتى الصف الثالث الثانوى العام.