شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة مرورية بشوارع العاصمة بعد موجة الطقس السيئ والامطار فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية بعدة مناطق شرق القاهرة لمتابعة حركة المرور والتأكد من استقرار الوضع بعد انتهاء شفط الأمطار.واستعدادا لسقوط الأمطار مرة أخرى تمركزت سيارات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الصحى بالقاهرة في أماكن تجمع المياه ومطالع ومنازل الكبارى والانفاق.



وقد ذكر إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد مستمرة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أن البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى الجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية ، لافتا إلى أن الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية وتمتد لتشمل محافظات القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والدلتا وشمال الصعيد قد تصل لجنوب سيناء.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم الأربعاء استمرار ذروة موجة الطقس السيئ، لافتا إلى أن فرص الأمطار تقل تدريجيا من غد الخميس حتى الجمعة ولكن تزال موجة الطقس السئ حتى الجمعة.