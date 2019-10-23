شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نشر جميع معدات جهاز تحسين الأراضى وغرف عمليات للتعامل مع الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إنه تم إرسال منشور على جميع الإدارات التابع للجهاز بالمحافظات بالتأهب واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع هطول الأمطار والسيول وتفادى الأضرار بجميع المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية والإسكندرية والساحل الشمالى ووادى النطرون والنوبارية، ونشر جميع معدات الجهاز، والمتابعة الدورية من خلال غرف العمليات المركزية لإدارة الازمات المشكلة للتعامل مع الازمات، ورفع وصيانة كافة المعدات المشاركة من قبل جهاز تحسين الأراضى فى حالة سقوط الأمطار والسيول.

وأضاف رئيس جهاز تحسين الأراضى، لـ"الخليج 365"، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى من خلال غرفة عمليات لإدارة الأزمات بالمناطق الرئيسة والفرعية وخاصة بمناطق مخرات السيول، واستعد الجهاز بنشر جميع معداته "لودارات وحفارات وجرارات"، لفتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى فى حالة سقوط أمطار غزيرة، بالتنسيق مع الوزرات المعنية والمحافظين بعمل حواجز لمياه السيول وفتحات لصرف المياه، كإجراء احترازى.