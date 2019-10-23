شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استئناف بريطانيا رحلات الطيران لشرم الشيخ.. توقعات بعودة «الشارتر الروسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الخبيرة السياحية، الدكتورة راندا العدوي، إن قرار الحكومة البريطانية بعودة الرحلات ستكون وثيقة قوية وحافز في يد القيادات الروسية للتمهيد لإعلان استئناف حركة الطيران إلى شرم الشيخ مرة أخرى، مؤكدة أن الملايين من الروس ينتظرون العودة للمنتجعات المصرية.

Advertisements

كما أكدت «العدوى» أن قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن شرم الشيخ اعتراف رسمي بقوة الأمن والأمان الذي تشهده مصر.

وأضافت في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن السائح الإنجليزي متعطش لزيارة شرم الشيخ منذ سنوات عديدة، وكان سببًا رئيسيًا في الضغط على حكومته لاستئناف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ، بالإضافة إلى التعاون الوثيق والمثمر بين حكومتي مصر وبريطانيا في ذلك الملف.

وأوضحت أن مصر شهدت زيارة ما يقرب من 415000 سائح في عام 2018، رغم استمرار حظر الطيران على شرم الشيخ متوقعة مضاعفة ذلك الرقم في الربع الأول من ٢٠٢٠ نتيجة إعلان استئناف الرحلات.