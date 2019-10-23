شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يفتتح 3 مدارس بدكرنس بتكلفة 23 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، 3 مدارس جديدة بمركز دكرنس بتكلفة اجمالية 23 مليونا و600 ألف جنيه.

وبدأ محافظ الدقهلية زيارته بافتتاح مدرسة المرسى سيف الدين الابتدائية والتي تضم 22 فصلا بتكلفة 8.2 مليون جنيه، وأشاد بجودة العمل والتشطيبات، وقال إننا ندعو المجتمع المدني للمشاركة في تجهيز أثاث المدرسة، وطلب من رئيس هيئة الأبنية التعليمية دراسة إنشاء جناح بها لوجود مساحة فضاء تتسع.

Advertisements

وافتتح المحافظ مدرسة كفر الزهايرة الرسمية للغات والتي تضم 11 فصلا بتكلفة 6.4 مليون جنيه، وشدد على سرعة تجهيز الفصول بالمقاعد لنقل التلاميذ إليها وتخفيف كثافة الفصول، وأشاد بمستوى المدرسة وقال: «لابد أن نفتخر بوجودها في القرية ومبروك عليكم».

كما افتتح المحافظ مدرسة كفر الباز الرسمية للغات بتكلفة 9 ملايين جنيه وتضم 14 فصلا دراسيا تشمل مراحل التعليم من الحضانة حتى الثانوي، وتفقد عددا من الفصول والمعامل وقاعات التحضير ودورات المياه بالمدارس الثلاث.

وأكد محافظ الدقهلية على أن افتتاح هذه المدارس يأتي في إطار خطة الدولة في النهوض بالمنظومة التعليمية وتقليل كثافة الفصول حرصا على صالح أبنائنا الطلاب، ووجه الشكر لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الخير على المشاركة المجتمعية.

كان في استقبال المحافظ كل من الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس إبراهيم أبو عرب مدير عام منطقة الدقهلية للأبنية التعليمية، والمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة دكرنس.

محافظ الدقهلية يفتتح 3 مدارس جديدة

محافظ الدقهلية يفتتح 3 مدارس جديدة

محافظ الدقهلية يفتتح 3 مدارس جديدة

محافظ الدقهلية يفتتح 3 مدارس جديدة

محافظ الدقهلية يفتتح 3 مدارس جديدة