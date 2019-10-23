شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل الكهرباء» توقع عقدين لإضافة 101 محول بعدد من المحطات بــ656 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية (الماكو ) لتنفيذ مشروع لإضافة 50 محول بعدد من محطات المحولات بمناطق الكهرباء المختلفة وذلك لمجابهة زيادة الأحمال بهذه المناطق.

أوضحت مشالى أن العقد يتضمن توريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد (50) محول جهد 66/22-11 ك.ف، سعة 40م.ف.أ ( حزمة ب ) لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة والإسكندرية وغرب الدلتا والقناة والدلتا ومصر العليا ومصر الوسطى).

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وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 325 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها خصماً من إعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالى والجهد الفائق بمناطق كهرباء (القاهرة والإسكندرية وغرب الدلتا والقناة والدلتا ومصر العليا ومصر الوسطى)، بموازنة العام المالى ( 2019 – 2020 ) وبمدة التوريد تصل إلى حوالى (5) أشهر من تاريخ توقيع العقد ويتم تسليم المحولات بموقع كل محطة.

ووقعت المهندسة صباح مشالى أيضاً عقداً آخر مع شركة السويدى للمحولات وذلك لتوريد والإشراف على التركيب والإختبارات لعدد (51) محول جهد 66/22-11 ك.ف، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء الشركة المختلفة.

وأضافت «مشالى» أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 331 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها خصماً من إعتمادات مناطق الكهرباء المختلفة بموازنة العام المالى (2019 – 2020) وبمدة التوريد تصل إلى حوالى (5) أشهر من تاريخ توقيع العقد.