شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجورجيا تتفقان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، جيورجي جاخاريا، رئيس وزراء جورجيا، على هامش مشاركتها فى منتدى طريق الحرير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور السفير بهاء الدسوقى، سفير مصر لدى جورجيا.

وأشاد رئيس الوزراء الجورجى، بالعلاقات التاريخية بين البلدين سواء على البعدين السياسى والاقتصادى، وأعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبحث الجانبان، تفعيل عمل اللجنة المشتركة المصرية الجورجية والتى لم تنعقد منذ عام 2010، وترأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية، حيث تم الاتفاق على إقامة اللجنة فى مارس 2020 فى العاصمة الجورجية «تبليسى».

Advertisements

وأكد رئيس الوزراء الجورجى حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر خاصة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى يمتلك فيها كلا الجانبين مزايا نسبية وعلى رأسها الاستثمار والسياحة والتعليم والنقل واللوجستيات والثقافة، مشيدا بالتجربة المصرية فى الاصلاح الاقتصادى، وما حققته من قصص نجاح.

مصر وجورجيا تتفقان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى

ودعت الوزيرة، رئيس الوزراء الجورجى، إلى المشاركة فى منتدى أفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من دول أفريقية، ومستثمرين ورجال أعمال من كافة أنحاء العالم.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، ناتيلا تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة فى جورجيا، حيث تم بحث مجالات التعاون التى ستتناولها اللجنة المشتركة المصرية الجورجية للتعاون الاقتصادى والفنى والعلمى، والتى يرأسها كلا الجانبين.

وناقش الجانبان عقد منتدى استثمار مصرى جورجى على هامش أعمال اللجنة المشتركة، من أجل تشجيع رجال الأعمال من البلدين على زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة فى جورجيا أن بلادها حريصة على زيادة استثماراتها فى مصر فى ظل الإجراءات التشريعية التى قامت بها مؤخرا وساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار.