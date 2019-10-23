شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب ينظم مؤتمر «التحول الرقمي» بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف القاهرة أعمال المؤتمر المهني لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب في دورته العاشرة، السبت المقبل بأحد الفنادق الكبرى وسط العاصمة، ويحمل المؤتمر شعار التحول الرقمي وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية في محاولة جادة لبحث الواقع والتحديات أمام مهنة المحاسبة والمراجعة.

المؤتمر يقام برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأمينها العام السفير محمد الربيع وجامعة الدول العربية ووزارة التخطيط المصرية.. ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من المسئولين التنفيذيين بالدول العربية، فضلا عن مشاركة رؤساء وممثلي المنظمات والهيئات والجمعيات والنقابات المهنية العربية أعضاء الاتحاد.. وما يقرب من 250 مشارك من قيادات المال والأعمال والاقتصاد والادارة من الدول العربية..

وقال د. حاتم القواسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب «الهدف من المؤتمر هو تطوير وتنمية المعارف والمهارات باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مهنة المحاسبة والمراجعة وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات»، وأضاف: نسعى لتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في العالم العربي..

وأشار القواسمي إلى أن جلسات المؤتمر تتناول 4 محاور رئيسية وهي: التحول الرقمي والشمول المالي الواقع والتحديات، أهم الاصدارات الحديثة في المعايير الدولية للتقارير المالية، حوكمة المنظمات والرقابة الداخلية، ومهارات القيادة..

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من جانبه أكد د. فريد فوزي نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، على أهمية الدورة العاشرة للمؤتمر في انعقادها هذا العام مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بمشاركة وحضور «ليونارد إمباسا» رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة في زيارة توليها الحكومة المصرية عناية خاصة.. بالإضافة إلى مشاركة متميزة من رئاسة الاتحاد الدولي للمحاسبين وهي المؤسسة التي ترعى مهنة المحاسبة على نطاق العالم..



وأضاف «فوزي» أن الحكومات العربية مطالبة بالاهتمام بالتحول الرقمي في شرايينها أكثر من أي وقت مضى، ودعا إلى التوسع في تطبيق التكنولوجيا في مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر والعالم العربي، مشيرا إلى اتجاه بعض الدول العربية ومنها مصر إلى إنشاء قاعدة معلوماتية كاملة..

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن استهداف مشروع التحول الرقمي لانشاء قاعدة معلوماتية كاملة عن مصر، خلال كلمته في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن هذه القاعدة ستلغي كل الطلبات التي يتم تقديمها، وتيسير الأعمال اللازمة للمواطنين..

واعتبر د. فريد فوزي التوجه المصري رسالة هامة لتعديل موقع التحول الرقمي في قائمة أولويات الحكومات العربية، ومحاولة القضاء على الأسباب التي تضعها في ذيل القائمة لدى بعض الحكومات نظرا لقلة الموارد.

وتأتي أهمية التحول الرقمي في تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن، وتوفير ملايين الجنيهات من إلغاء التعاملات الورقية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات، والقضاء على البيروقراطية.

يذكر أن اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس ‏الوحدة الاقتصادية العربية ـ جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته المنظمات العربية

المهنية المعنية ‏بمهنة والمراجعة في الوطن العربي.‏