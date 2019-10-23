شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس جهاز دمياط الجديدة مع ممثلي المجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، لقاء موسعاً مع ممثلي المجتمع المدني من سكان مدينة دمياط الجديدة، لبحث مطالبهم، وكذا استعراض العديد من المشروعات التي تمت ويجري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مديري الإدارات المختلفة بالجهاز.

وقال «رجب» إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة وعرض السكان لمقترحاتهم للتطوير، واستمراراً لسلسلة اللقاءات الشهرية التي يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للجهاز بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز.

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وأضاف رئيس الجهاز أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطط الاستثمارية المستقبلية خلال العام المالي 2019 /2020 وتوضيح موقف المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها في مجال الإسكان مشروعات (سكن مصر - ودار مصر للإسكان المتوسط - JANNA للإسكان الفاخر)، وفي مجال تنفيذ المرافق والطرق والمشروعات الخدمية مثل المركز الطبي بالحي السادس وعدد (2) موقف إقليمي (الغربي والشرقى)، ودار الرعاية الإجتماعية ومجمع الورش بمنطقة جنوب الجامعة، وكذا تنفيذ عدد (7) مدارس تعليم أساسي وثانوي، والملعب الخماسي لخدمة منطقة الإسكان المتميز وسكن مصر بغرب الحي الخامس.

وقام الحضور من سكان المدينة بعرض شكاواهم ومطالبهم، وقام رئيس الجهاز بالتعقيب، والرد على كافة استفساراتهم والتوضيح باستفاضة فيما يتعلق بشكواهم وأحالها للإدارات المختصة، مطالباً بالحل الفوري وسرعة التغلب عليها وإنهائها بالكفاءة والجودة المطلوبة والمتابعة مع السكان.

وأثنى الحضور من ممثلي المجتمع المدني على مجهودات العاملين بالجهاز وكذا أعمال تطوير وتنمية المدينة، لإظهارها بالشكل الجمالي والحضاري كعروس للمدن الجديدة.