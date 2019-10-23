شكرا لقرائتكم خبر عن «حوش عيسى» تغرق في مياه الأمطار (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب سقوط الأمطار، الثلاثاء، في غرق شوارع مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ووصل ارتفاع المياه في بعض الشوارع إلى حوالى نصف متر مثل منطقة حارة أبومريم، التي حاصرت المياه فيها المنازل والمحال، ووصل متوسط ارتفاع المياه في معظم مناطق المدينة إلى نحو 30 سم، مثل مناطق المحطة والمنشية وشارعي الجمهورية وعثمان وهى مناطق حيوية بالمدينة.

وتسببت الأمطار في قيام شركة الكهرباء بحوش عيسى بقطع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق المدينة، كما توقفت الدراسة في عدد من مدارس مدينة حوش عيسى إجباريًا بسبب محاصرة المياه للمدراس وغرق أفنيتها بالمياه، مثل مدارس الشهيد عبدالعظيم بديوى والشهيد يحيى زنقير الابتدائية والحديثة الابتدائية وأبوبكر الصديق الابتدائية والإعدادية وأم المؤمنين الإعدادية بنات، ووقف بعض الطلاب والمدرسين أمام المدراس لا يستطيعون الدخول وعادوا إلى منازلهم، كما أحجم عدد كبير من أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم للمدارس بسبب حصار المياه لها وسوء حالة الشوارع.

Advertisements

ويطلب أهالي حوش عيسى أن تكثف المحافظة جهودها لنزح المياه من شوارع المدينة، وإعلان توقف الدراسة في مدينة المدينة لحين الانتهاء من نزح مياه الأمطار، وعمل الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي، ورد الشئ لأصله بالنسبة للحفر الخاص بشركات المياه والغاز والاتصالات.

وشهدت محافظة البحيرة أمطار خفيفة على معظم أنحاء المحافظة صاحبها برق ورعد شديد، فجر الأربعاء، وتوقفت حركة الصيد من ميناء المعدية وبوغاز رشيد بسبب سوء الأحوال الجوية، وأحجم عدد من أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إلى المدارس تحسبًا للتقلبات الجوية، وكان مركز حوش عيسى الأعلى تأثرًا، والذي لم تستطع معدات مجلس المدينة في السيطرة على الوضع.

ومن ناحية أخرى، ورغم استمرار الوضع الصعب في حوش عيسى، أصدرت محافظة البحيرة بيانًا جاء فيه: «أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه قد تم التعامل مع الأمطار بجميع المراكز والمدن والقرى على الفور من خلال الأطقم والمعدات الخاصة وإشراف من رؤساء ونواب المدن والقرى حيث تم رفع معظم الآثار وتجمعات المياه الناجمة عن الأمطار بالشوارع والميادين وانتظام حركة سير المواطنين والسيارات»، مشيراً إلى أن «غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومثيلاتها قد تعاملت بمنتهى الدقة لتوجيه الأطقم الخاصة للمناطق لرفع جميع الآثار من خلال فرق عمل مشتركة بين الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية».

الأمطار تغرق شوارع مدينة «حوش عيسى» بالبحيرة

الأمطار تغرق شوارع مدينة «حوش عيسى» بالبحيرة

الأمطار تغرق شوارع مدينة «حوش عيسى» بالبحيرة

الأمطار تغرق شوارع مدينة «حوش عيسى» بالبحيرة

الأمطار تغرق شوارع مدينة «حوش عيسى» بالبحيرة

الأمطار تغرق شوارع مدينة «حوش عيسى» بالبحيرة

الأمطار تغرق شوارع مدينة «حوش عيسى» بالبحيرة