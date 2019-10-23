شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد النادي الإعلامي للإعلان عن الفائز بجائزة «حمدي قنديل» للتفوق الصحفي في العام ٢٠١٩ وهي الجائزة التي تمنح لإحدى الشخصيات الإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام.

وتعد «جائزة حمدي قنديل» أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.

وكان النادي الإعلامي دعا الجهات ذات الصلة (النقابات، الجامعات، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني) الراغبة في ترشيح شخصيات إعلامية للفوز بها، إلى إبلاغ النادي بأسماء المرشحين، في موعد أقصاه ٢٥ سبتمبر، عبر البريد الإلكتروني [email protected]، في رسالة تحت عنوان «ترشيح جائزة حمدي قنديل”.

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ومن جهة أخرى سيعلن النادي الإعلامي عن الفائزين الثلاثة من الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين أظهروا القدرة على إنتاج موضوعات صحفية وإعلامية ملتزمة بأسس العمل الصحفي الرشيد، ومتوافقة مع المعارف والمهارات والقيم التي يتناولها «دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين».

ويأتي الإعلان عن الفائزين ممن تقدموا لمسابقة النادي وذلك خلال منتدى إعلام مصر والذي يقام في القاهرة يومي ٣- ٤ نوفمبر ٢٠١٩، هذا ويحصل الفائزون على رحلة إلى دولة أوروبية لزيارة أهم المواقع الصحفية والإعلامية، كما يمنح كل فائز مجسمًا خاصًا بالجائزة، وهذا ويعلن النادي عن الأسباب التي دعته لاختيار الفائز خلال حفل تسليم الجوائز، ويتم التنسيق على الرحلة بين الفائزين والنادي الإعلامي بما يتوافق مع أجندة النادي.

وتشترط الجائزة ألا يتجاوز ما يتقدم به المتسابق ثلاثة أعمال مختلفة ويمكن أن تكون قصصا إخبارية أو تحقيقات صحفية أو تقارير أو مقابلات صحفية أو مقابلات إذاعية أو تقارير فيديو أو تحقيقات استقصائية، كما يمكن أن تكون منشورة في صحف مطبوعة أو إلكترونية أو مذاعة في التليفزيون، على أن تكون منشورة أو مذاعة في إحدى وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة من أول يوليو ٢٠١٨، إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

يذكر أن النادي الإعلامي هو أحد مشروعات البرنامج الإعلامي بالمعهد الدنماركي المصري للحوار، وانطلق النادي عام ٢٠١٢ بهدف دعم ملف تطوير الإعلام المصري، من خلال منظومة من الأنشطة الإعلامية والمعرفية، تحدد ويتم التخطيط لها وفق تقييم لاحتياجات القطاعات الإعلامية المختلفة، والمطروحة من جانب الإعلاميين المصريين أنفسهم.